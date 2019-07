Bertens voorbereid op aanvallende Townsend

Keizer en Meppelink naar laatste zestien op WK

14:14 Beachvolleybalster Sanne Keizer en Madelein Meppelink hebben met moeite de achtste finales van het WK in Hamburg gehaald. Het Nederlandse koppel rekende in de eerste ronde van de knock-outfase in drie sets af met de als vijftiende geplaatste Amerikaansen Kelley Larsen en Emily Stockman.