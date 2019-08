Bertens wacht nog op tegenstander, Haase treft Schwartzman

Robin Haase mag zijn borst meteen nat maken. De beste tennisser van Nederland neemt het op tegen Diego Schwartzman, als 20ste geplaatst in New York. De Argentijn staat bekend als gravelspecialist, maar pakte eerder deze maand in Mexico nog een titel op hardcourt.



Novak Djokovic is de titelverdediger bij de mannen. Hij treft in de openingsronde de Spanjaard Roberto Carballés Baena. Mocht hij de halve finales bereiken, wacht mogelijk een herhaling van de spectaculaire finale op Wimbledon eerder dit jaar. Roger Federer zit namelijk in zijn helft van het schema. De vijfvoudig US Open-kampioen speelt tegen een qualifier. De als tweede geplaatste Rafael Nadal staat tegenover John Millman uit Australië.



Ook Richèl Hogenkamp en Tallon Griekspoor maken nog alle kans op het bereiken van het hoofdtoernooi. Hogenkamp moet nog één wedstrijd winnen om zich te plaatsen, Griekspoor moet nog twee kwalificatierondes doorstaan. Hij speelt later vandaag tegen de Turk Cem Ilkel.