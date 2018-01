Bertens wacht zware kluif in derde ronde: Wozniacki

Door Arjan Schouten



De eerste set tegen de Amerikaanse Nicole Gibbs was het tot en met de tiebreak nog werken voor Kiki Bertens, maar daarna stoomde de blondine op zevenmijlslaarzen door haar tweede ronde partij. De ene na de andere break liet ze aantekenen, om leunend op haar sterke service zelf ook niks meer weg te geven, resulterend in een fraaie 6-0 setwinst.



Op het aardig gevulde Showcourt 2 van Melbourne Park was het verzet van Gibbs, nummer 113 van de wereld, na de eerste set van 50 minuten wel gebroken. In de tiebreak (7-3) besliste Bertens feitelijk over het verdere verloop van de wedstrijd. Voor bedrijf twee van de twee ronde partij had de Nederlandse maar 26 minuten nodig. Rap droop de geslagen Gibbs af, waarna Bertens alle tijd nam om de vele Nederlandse fans op de tribune te bedanken. Tussen de sets nam Bertens de tijd voor een medische time-out, om haar linkerhamstring te laten verzorgen. Met een bandage om haar linkerbovenbeen leek ze in de tweede set echter geen enkele hinder te ondervinden.



Na haar halve finale op Roland Garros in 2016 kwam Bertens nooit meer zo ver als nu in een Grand Slam-toernooi. De vraag is echter gerechtvaardigd of een langer verblijf erg realistisch is nu ze het in de derde ronde op moet nemen tegen Caroline Wozniacki. De Deense, vorig jaar nog winnares van de WTA-finals, is op papier natuurlijk de favoriet. Al ontsnapte de nummer twee van de plaatsingslijst zelf aan vroege uitschakeling tegen de 21-jarige Jana Fett. De Kroatische stond in de derde set met 5-1 voor, maar verloor uiteindelijk toch van Wozniacki: 3-6, 6-2 en 7-5.