Bertens wint in dubbelspel New Haven

Beukeboom komt niet in buurt van werelduur­re­cord Wiggins

22:04 Dion Beukeboom is er niet in geslaagd om het werelduurrecord van Bradley Wiggins te verbeteren. De 29-jarige baanrenner kwam niet in de buurt van de 54,526 kilometer die de Britse oud-Tourwinnaar in 2015 in Londen reed. Beukeboom bleef in het in het Velodromo Bicentenario in het Mexicaanse Aguascalientes steken op een afstand van 52,757.