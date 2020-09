Bertens worstelt en komt boven in openingspartij: ‘Het was zwaar’

Door Rik Spekenbrink



In een koud en druilerig stadion Suzanne Lenglen was twee sets lang bijna ieder punt een gevecht, precies zoals Bertens vrijdag al had voorspeld. Op het natte gravel en met zware ballen zijn snelle punten een uitzondering. Met een tegenstander die niets te verliezen had, en dat ook uitstraalde, wist Bertens dat het ondanks het grote verschil in ranking geen simpele klus zou worden. Pas in de derde set was dat het geval.

,Het was zwaar", zei Bertens in een eerste reactie voor de camera van Eurosport. ,,Zij begon heel goed, ik speelde te gehaast. Het is ook lastig om hier agressief te spelen. Mijn benen bewogen ook niet in de eerste set, dat was mijn grootste verbeterpunt. Vanaf de tweede set speelde ik wat geduldiger.”

Volledig scherm Kiki Bertens. © AP Bertens begon moeizaam aan de partij, heel moeizaam. Ze was zoekende naar haar slagen en verloor haar eerste servicebeurt na onder meer een totaal mislukt dropshot en een dubbele fout op breakpoint tegen. Tegenstander Zavatska speelde juist frank en vrij bij haar debuut op Roland Garros. Ze bewoog goed, maakte weinig fouten en oogde gretig en geconcentreerd.



De Oekraïense (20) had in het ‘coronatijdperk’ slechts één partij gewonnen, op een klein ITF-toernooi in Frankrijk. Op papier was er dan ook amper een gunstigere loting denkbaar voor Bertens, de nummer 8 van de wereld, ook nog zoekende naar vorm na de noodgedwongen lange tennispauze. Vorige week gaf ze op het toernooi in Straatsburg bovendien nog op met een lichte achillespeesblessure.

Bertens pepte zichzelf een beetje op, won haar eerste game en kreeg kansen om de break weg te poetsen. Maar met een slappe lob bood ze Zavatska de kans om te ontsnappen. Die brak Bertens vervolgens opnieuw na een heel matige servicebeurt van Bertens en mocht op 5-1 serveren voor de eerste set. Ze kreeg twee setpunten, maar die werden door de Nederlandse weggewerkt. Maar de game erop kwam Bertens opnieuw in grote problemen op eigen opslag en op de achtste kans ging het mis, met opnieuw een gemist dropshot.

Sara Errani

Volledig scherm Katarina Zavatska. © AP Werk aan de winkel dus voor Bertens. Die moest haar eigen niveau zien op te vijzelen en daarnaast hopen dat dat van haar opponent wat zou zakken, zoals vaak gebeurt bij jonge en ervaren speelsters. Beide gebeurden. Het bleef wat wisselvallig, maar Bertens maakte minder fouten en speelde met wat meer overtuiging. Op 2-1 was er eigenlijk pas de eerste opslagbeurt van Bertens zonder problemen. Aan de overzijde gingen nu ook eens wat ballen ver uit of in het net. Met 6-2 ging de tweede set naar de halvefinaliste van 2016.

In de derde set was het beste er wel af bij Zavatska, terwijl Bertens juist in haar spel kwam. Ze kwam snel op 3-0. Toen de Oekraïense haar vijfde (!) bespanning doorsloeg, moest ze het noodgedwongen doen met een racket van een ander merk. ‘Hoe dan’, vroeg Bertens zich enigszins cynisch af. Die wist dat de buit binnen was en ging op 5-0 serveren voor de partij. Ook dat leverde geen problemen op.

Bertens treft in de tweede ronde Sara Errani, de ervaren Italiaanse. Die stond in 2012 in de finale van Roland Garros en is de voormalig nummer 5 van de wereld. Maar de laatste jaren is de 33-jarige weggezakt op de wereldranglijst. Errani moest zich via het kwalificatietoernooi plaatsen, verloor daarin geen set en won vanmiddag overtuigend van Monica Puig. Errani won alle vijf de onderlinge ontmoetingen tegen Bertens, maar de laatste dateert van de Olympische Spelen van 2016.

Volledig scherm Kiki Bertens. © REUTERS

