Bertens zakt naar vijfde plaats op wereldranglijst

Bizar ongeval: Baanwiel­ren­ner doorboord door stuk hout in Gent

14 juli Lorenzo Gobbo is vandaag gewond geraakt bij een incident in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx. De jonge Italiaan werd bij een val doorboord door een groot stuk hout, nadat een plank loskwam op de wielerbaan in Gent. Gobbo is inmiddels geopereerd.