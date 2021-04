Bertens zegt af voor tweede enkelspel in landenwedstrijd tegen China

Bekerfinale Letsch neemt AS Roma als voorbeeld voor Vitesse: ‘Ajax was beter, maar het beste team kan verliezen’

16 april Thomas Letsch wil Ajax in de TOTO KNVB-bekerfinale met Vollgasfussbal verslaan. Voor de Duitse coach vormen energie, lef én initiatief voor Vitesse de weg naar de zege in De Kuip. ,,Ajax is de favoriet, maar in één wedstrijd is alles mogelijk”, zegt de trainer van de Arnhemse eredivisionist.