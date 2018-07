Bertens zeventiende op wereldranglijst, reuzensprong Williams

Een 3 voor Kanté in finale Kranten­over­zicht: 'De dag van de glorie is gekomen'

8:48 Uiteraard pakken de sportkranten in Europa flink uit met de WK-finale. Vooral in de Franse media is het feest. Le Figaro spreekt van de 'Dag van de Glorie' en de beroemde sportkrant L'Equipe bloklettert op de voorpagina 'Eeuwig Geluk'.