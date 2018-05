Bertens ziet opnieuw concurrent in Neurenberg wegvallen

De partij was dinsdagavond afgebroken wegens de invallende duisternis en duurde alles bij elkaar drie uur. Voor Stephens was ook al de Duitse Julia Görges, de nummer twee van de plaatsingslijst, uitgeschakeld. Van de acht hoogste geplaatste speelsters zijn er na de eerste ronde nog maar drie over. Eén daarvan is titelverdedigster Kiki Bertens, die in Neurenberg als derde is geplaatst.