Bertens zoekt het geduld in zichzelf: ‘Alleen aanvallend als het kan’

Door Rik Spekenbrink



,,Jeej”, zei Bertens licht cynisch, en hief haar armen de lucht in. Haar eerste overwinning ‘post corona’ zit in de tas. Het ging moeizaam tegen Katarina Zavatska, maar dat had ze al voorzien. Misschien, dacht ze hardop mee, was het in het kader van ritme vinden wel goed dat ze er drie sets voor nodig had gehad (2-6, 6-2, 6-0). ,,Ik wilde te gehaast, te snel de punten afmaken. Dat is onder deze zware omstandigheden heel moeilijk. Daarbij bewoog ik ook niet goed. Dat ging vanaf de tweede set steeds wat beter.”