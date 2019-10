Bertens zonder Sluiter: geen resultaten, wel rust

Tweede ritzege Gaviria in China

10:41 De vijfde etappe van de Ronde van Guangxi is gewonnen door Fernando Gaviria. De Colombiaan, die rijdt voor Team Emirates, troefde de Duitser Pascal Ackermann en Matteo Trentin uit Italië af in de sprint. De Spanjaard Enric Mas behield in de rit van 212 kilometer de leiderstrui.