Bescheiden clubheld 2016: Ik doe het voor de club, niet voor mezelf

Martin Timmermans (71) is vorig jaar verkozen tot Clubheld van de Stentor. Wat deed het met hem? Zijn clubliefde uit hij in daden, niet in woorden.

Afspreken met Martin Timmermans is niet lastig. Breng een bezoek aan het sportcomplex van Voorwaarts Twello en je komt de Clubheld van 2016 vrijwel altijd tegen. Of hij ook tijd voor je heeft is een tweede, want er moet wel gewerkt worden op sportpark De Laene aan de Kerklaan.

577 stemmen

Timmermans (71) is vorig jaar met ruime voorsprong verkozen tot Clubheld van de Stentor dankzij 577 stemmen. Bij de landelijke finale in Zeist met veertien andere regiowinnaars miste hij de hoofdprijs van 10.000 euro die ten goede zou komen aan Voorwaarts. De club had hij die geldprijs gegund, maar zelf hoeft hij niet zo nodig erkenning.

Timmermans woont op een steenworp afstand van het sportpark, is al zestig jaar aan Voorwaarts verbonden en speelde ooit enkele jaren in het eerste. Tegenwoordig is hij lijnentrekker en ook achter de grasmaaier is de vrijwilliger veel te vinden. Altijd is er wel wat te doen en Timmermans is er vrijwel dagelijks te vinden. In een bescheiden hok om de hoek bij de kantine vertelt hij over zijn clubliefde. Die vindt hij lastig te omschrijven. ,,Maar je krijgt er in elk geval heel veel voor terug.''

Emotioneel

De Twellonaar wordt emotioneel als hij het over de hartverwarmende reacties heeft die hij kreeg op zijn verkiezing. ,,Maar ik doe het voor de club, niet voor mezelf'', zegt hij verschillende keren. Eigenlijk heeft hij te veel eer gekregen, vindt de bescheiden Clubheld zelf. ,,Ik ben genoeg opgehemeld, we hebben bij Voorwaarts zo vijftig vrijwilligers die er ook voor in aanmerking komen.''

Aan clubmensen ontbreekt het niet bij de Twellose club, waar liefst 350 vrijwilligers actief zijn. Timmermans: ,,We mogen niet klagen, al steekt niet iedereen er zoveel tijd in natuurlijk.'' Zelf begint hij elke donderdag met het kalken van de lijnen op de velden. De Clubheld legde al heel wat meters af achter zijn belijningskarretje. Daarnaast houdt hij het terrein rondom de velden bij.

Eigen beheer

Als er een shirt of ander materiaal nodig is komen de meeste clubleden naar het hok van de vrijwilligers toe. ,,Ze komen hier al als ze nog maar heel klein zijn, dat is zo leuk. Mijn kleinzoon speelt zelf in de D1, daar is opa uit en thuis altijd bij.''

Het hele complex is in eigen beheer gebouwd en ook het onderhoud van het sportpark wordt door clubmensen gedaan, vertelt hij. Niet om op te scheppen, maar eerder om aan te geven hoeveel ook anderen zich inzetten. ,,Ik heb bovendien makkelijk praten zonder baan erbij.''

Toch was hij ook tijdens zijn loopbaan als conciërge bij het Veluws college al na werktijd bij de club te vinden. ,,Ik had natuurlijk het geluk dat ik om tien over drie 's middags klaar was.''

Eindsprint

Het bestuur van de club bracht zijn kandidatuur onder de aandacht. Timmermans: ,,Ik ben zelf niet zo van: stem op mij.'' De laatste dagen stond hij een stuk achter qua stemmen, maar dat is met een flinke eindsprint ruimschoots goed gemaakt. Uiteindelijk haalde de Twellonaar bijna honderd stemmen meer binnen dan de nummer twee bij de Stentor-verkiezing. ,,Er hebben een paar mensen de schouders eronder gezet om stemmen binnen te halen en mijn werk als conciërge hielp ook. Veel scholieren kenden me nog en stemden daarom op me.''

