Beschonken Nastase in een paar uur tijd twee keer opgepakt

Roland Garros: Hogenkamp stuit op Sjarapova

20:13 Richel Hogenkamp heeft via de kwalificaties het hoofdtoernooi van Roland Garros bereikt en daarin treft ze een tweevoudig winnares in Parijs. De 26-jarige Doetinchemse neemt het in de eerste ronde op tegen Maria Sjarapova, die het grandslamtoernooi in Parijs in 2012 en 2014 op haar naam schreef. Sjarapova is de nummer 28 van de plaatsingslijst.