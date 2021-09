Besiktas met gehavende ploeg naar Amsterdam voor duel met Ajax

Loes Gunnewijk nog drie jaar bondscoach wielervrou­wen: ‘Niemand is onfeilbaar’

21 september Loes Gunnewijk is ook de komende drie jaar de bondscoach van de Nederlandse wielervrouwen. De wielerbond KNWU heeft haar contract verlengd tot en met 2024, het jaar van de Olympische Spelen in Parijs. De Nederlandse vrouwenploeg met onder andere Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Chantal Blaak en Ellen van Dijk, rijdt zaterdag in België het wereldkampioenschap op de weg.