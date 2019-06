Beslissing BinckBank Tour valt opnieuw in Geraardsbergen

Ook rit 5 is zeer lastig, met 3 lokale ronden over veel hoogtemeters in en rond Houffalize. Eerder was de 8,5 kilometerlange tijdrit in het centrum van Den Haag al bekendgemaakt.



De wildcards gaan naar Roompot-Charles, Sport Vlaanderen en Total-Direct Energie. Bij de laatstgenoemde ploeg zal Niki Terpstra deelnemen.