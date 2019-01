Beste 500-metertijd van Gijs Esders uit Diepenveen stond al 8 jaar op zijn schaats

De Deventenaar was 18 jaar toen hij zijn jongensdroom in zijn schoen liet optekenen bij Meestersport in zijn geboorteplaats. ,,Eigenaar Kees Meester zei daar tegen me dat ik wel iets speciaals moest doen met zulke dure schoenen.’’ En dus liet de jonge Esders destijds de schaatsspecialist zijn gedroomde tijd op de 500 meter zetten: 34,99 seconden. ,,Het is altijd een jongensdroom van me geweest om onder 35 seconden te rijden. Kees noemde me nog een slappeling omdat ik het aan de binnenkant van mijn schoen wilde hebben. Tja, ik wilde het wel graag op mijn schoen hebben staan, maar niet iedereen hoefde het te kunnen zien. En nu reed ik zaterdag voor het eerst onder de 35 seconden. En ook nog eens precies 34,99. Niet normaal, man. Ik denk dat ik Kees nog even ga bellen.’’