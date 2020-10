‘Beste tijdrit ooit’ niet goed genoeg voor Van der Poel in BinckBank Tour

Geen B-coureurs

,,Het wordt man tegen man”, zegt Pedersen over de ontknoping van de rittenkoers, die deze week werd geteisterd door het schrappen van de Nederlandse ritten. De oud-wereldkampioen ziet in Mathieu van der Poel één van de mannen die hij in de rit naar de Muur van zich af moet zien te houden. Zelf vindt de kopman van Alpecin-Febix het gat van 17 seconden dat hem scheidt van de leider iets te groot om te gaan voor de eindzege. ,,Ik rijd hier niet tegen B-coureurs”, wuift hij de aspiratie op het winnen van de World Tour-wedstrijd lachend weg. ,,Ik had gehoopt iets korter te staan na vandaag.”

Van der Poel was in grensdorp Kanne vooral tevreden over zijn acht kilometer lange tijdrit. ,,Het was de beste die ik ooit heb gereden. Mijn waardes waren hoger dan we vooraf voor mogelijk hadden gehouden. Ik heb meer dan perfect gedaan wat we hadden bedacht.” De Nederlandse wegkampioen finishte op 13 seconden achterstand van Kragh Andersen als vijfde. Ook in het algemeen klassement bekleedt hij die plaats. De achterstand tot de derde plaats (van Stefan Küng) is 6 seconden. In de finale van de slotrit zijn in totaal zestien bonificatieseconden te verdienen. Mike Teunissen staat in het klassement negende op 30 seconden van leider Andersen.