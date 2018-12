Bestolen Thomas krijgt nieuwe Tour-trofee

Video Milik helpt Napoli met vrije trap aan zege bij Cagliari

20:28 Napoli heeft op het nippertje drie punten gepakt in de competitie. Op bezoek bij Cagliari maakte oud-Ajacied Arek Milik in blessuretijd de enige treffer van de wedstrijd uit een vrije trap: 0-1. De achterstand op koploper Juventus is acht punten.