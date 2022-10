Bestrafte Sergio Pérez spreekt van ‘miscommunicatie’ en viert zege in ‘beste race ooit’

Drama voor Erik ten Hag na krankzinni­ge Manchester Derby, hattricks voor Haaland en Foden

In een krankzinnige derby stond Manchester City al in de rust met 4-0 voor. De ploeg van Erik ten Hag herpakte zich in de tweede helft, maar het was te laat. Ook City bleef scoren. Zowel Erling Haaland als Phil Foden krijgen een hattrick op hun naam. Oud-Ajacied Antony deed iets terug namens United.

17:57