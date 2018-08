Betis aast op Tagliafico, Fenerbahçe huurt spits Slimani

In Engeland zit het transfergeweld erop na het verstrijken van de transferdeadline. In andere landen gaat het feest gewoon verder. Italië gaat nog door tot 17 augustus en de rest van Europa kan tot 31 augustus handelen. Mis in onze rubriek TransferTalk niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Slimani nieuwe spits van Cocu bij Fenerbahçe

Islam Slimani moet dit seizoen de doelpunten gaan maken voor Fenerbahçe, de club van trainer Phillip Cocu. De dertigjarige spits uit Algerije komt op huurbasis over van Leicester City, dat hem vorig seizoen vanaf januari al verhuurde aan Newcastle United. Slimani maakte op 31 augustus 2016 voor 30 miljoen euro de overstap van FC Porto naar Leicester City, maar bij The Foxes kon hij nooit echt overtuigen: 13 goals in 46 wedstrijden.

Heureux de commencer une nouvelle aventure dans ce grand club de Fenerbahçe pour qui je donnerais tout sur le terrain. Merci à mes agents pour ce nouveau challenge et surtout un grand Merci à tout les fans et le club pour l'accueil magnifique. #HaydiFener #KalplerBeraber💛💙 14.2k Likes, 881 Comments - @islamslimani09 on Instagram: "Heureux de commencer une nouvelle aventure dans ce grand club de Fenerbahçe pour qui je donnerais..."

André Silva van Milan naar Sevilla

De Portugese spits André Silva verhuist van AC Milan naar Sevilla. De Spaanse club huurt Silva voor een jaar van de Italianen, met een optie tot koop. AC Milan betaalde vorig jaar bijna 40 miljoen euro om de Portugees over te nemen van FC Porto, maar de spits met het rugnummer 69 kon de hooggespannen verwachtingen in Milaan niet waarmaken.

In 24 wedstrijden in de Serie A maakte de 22-jarige Portugees slechts twee doelpunten. Hij had een jaar eerder bij Porto naam gemaakt met 21 doelpunten. Ook in de nationale ploeg scoorde Silva er lustig op los. Na 26 interlands staat de teller op twaalf doelpunten, waarvan hij er negen maakte in de WK-kwalificatie. Op de mondiale eindronde in Rusland bleef de spits echter droog staan. Portugal werd al in de achtste finales uitgeschakeld door Uruguay.

Ochoa uit beeld: Napoli mikt op Tatarusanu

Napoli lijkt de piste Guillermo Ochoa (32) verlaten te hebben. De Italiaanse club is nog op zoek naar een keeper en sprak met Standard over zijn Mexicaanse nationale doelman. Die gesprekken liepen spaak en nu onderhandelt Napoli volgens Italiaanse media met de Roemeense doelman Ciprian Tatarusanu (32) van Nice. Hij kwam vorig seizoen uit voor het Franse Nantes en was daarvoor al actief in de Serie A bij Fiorentina.

Soap rond Boyata blijft duren

De soap rond Dedryck Boyata (27) blijft duren. Nadat Celtic een bod van Fulham op de Belg geweigerd had, paste de speler gisteren voor de training. De officiële reden voor die afwezigheid was een rugblessure, maar Schotse media menen dat Boyata de druk op de clubleiding wil opvoeren. De Rode Duivel hoopt nog steeds op een lucratieve overgang.

Hannover bouwt op trainer Breitenreiter

Hannover 96 heeft het volste vertrouwen in trainer André Breitenreiter. Twee weken voor de start van het nieuwe seizoen in de Bundesliga werd het contract van Breitenreiter tussentijds met twee jaar verlengd, tot medio 2021. ,,We willen ons verder ontwikkelen in de Bundesliga en een van de belangrijkste bouwstenen daarvoor is natuurlijk de trainer'', verklaarde clubbaas Martin Kind.

FC Groningen neemt afscheid van Noor Jenssen

FC Groningen neemt afscheid van de Noorse middenvelder Ruben Jenssen (30). Hij keert terug naar Noorwegen, waar hij gaat spelen bij SK Brann.

,,Dit is voor iedereen het beste. Mijn periode bij FC Groningen is helaas niet helemaal geworden wat we er met elkaar van hadden gehoopt", zei Jenssen. ,,Hoewel we in het eerste seizoen de play-offs nog haalden, was het niet altijd even gemakkelijk. Niettemin hou ik goede herinneringen over aan de club."

Vorig seizoen werd Jenssen al voor een half jaar verhuurd aan zijn voormalige club 1. FC Kaiserslautern. Hij kwam in 2016 naar Groningen en speelde er vijftig officiële wedstrijden.

Darri verruilt Heracles voor NEC

Brahim Darri zet zijn voetballoopbaan een divisie lager voort bij NEC. De vleugelaanvaller speelde sinds januari 2015 in de eredivisie voor Heracles Almelo waar hij tot 104 officiële wedstrijden kwam. Daarin maakte hij acht doelpunten.



Darri tekent in Nijmegen een contract voor twee jaar met een optie voor nog een seizoen. NEC, dat afgelopen seizoen promotie naar de eredivisie misliep, heeft flink wat eredivisie-ervaring in huis gehaald. Eerder kwamen onder anderen Rens van Eijden en Joey van den Berg naar de Goffert.

Betis aast op Tagliafico

Hoewel Erik ten Hag heeft aangegeven dat niemand meer mag vertrekken bij Ajax (op Hakim Ziyech na), verkast Nicolás Tagliafico mogelijk nog naar Real Betis. Volgens Radio Marca hebben de Spanjaarden al een persoonlijk akkoord bereikt met de 25-jarige Argentijn.



Volgende horde wordt een onderhandeling met Ajax. Betis, vorig jaar zesde in La Liga, heeft 7 miljoen voor de gevierde linksback over, maar de Amsterdammers schijnen 10 miljoen te willen zien. Tagliafico speelt pas sinds januari in de hoofdstad. Ajax had destijds 4 miljoen euro voor hem over. Hiervoor speelde de WK-ganger bij Independiente.

Er keert een bekend gezicht terug op de Nederlandse velden. Oussama Tannane wordt door FC Utrecht een jaar gehuurd van Saint-Etienne, melden verscheidene bronnen rond de Franse club.

De 24-jarige rechtsbuiten Tannane is geboren in Marokko, is ook namens dat land international, maar speelde zijn hele jeugd in Nederland. In de eredivisie kwam hij van 2012 tot 2016 uit voor respectievelijk sc Heerenveen (één seizoen) en Heracles Almelo (tweeënhalf seizoen).

Afgelopen jaargang kwam Tannane op huurbasis voor Las Palmas uit.