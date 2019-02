Betsema boekt 14de seizoenszege in Leuven

Ernst blessure Promes nog steeds onduide­lijk

15:05 Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is die VVV-Venlo-speler Jerold Promes vrijdag opliep in het duel met Heracles Almelo. De verdediger kwam al na vijf minuten door een botsing met Joey Konings ongelukkig ten val en meteen was duidelijk dat er sprake was van een knieblessure.