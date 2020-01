Betsema positief door vervuild supplement

Betsema was in de winter van 2018-2019 goed voor vijftien overwinningen. In april bleek dat ze bij wedstrijden in Hoogerheide (januari 2019) en Middelkerke (februari) positief was getest. Een publieke sanctie bleef uit. Pas deze week bleek dat de UCI haar een voorlopige schorsing had opgelegd van zes maanden. Die liep van april tot oktober. De straf was laag omdat de UCI gelooft dat Betsema niet moedwillig doping heeft gebruikt. Zelf heeft de renster van Pauwels Sauzen - Bingoal haar onschuld altijd volgehouden.