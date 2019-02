Betsema viert dertiende veldritzege in Middelkerke

15-jarige Seedo sneller dan Schippers op 60 meter in series bij NK atletiek

15:23 Een geduchte concurrente heeft zich aangediend voor Dafne Schippers op de 60 meter. De pas 15-jarige N'Ketia Seedo was bij de NK indooratletiek in Apeldoorn in de series sneller dan de wereldster, die in 2016 nog zilver veroverde op de kortste sprintafstand bij de WK indoor.