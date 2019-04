Bettiol opent palmares met zege in monument: ‘Ik geloof het niet’

Overtuigen­de zege Gajser in MXGP

18:18 Motorcrosser Tim Gajser heeft de Grote Prijs van Trentino in de MXGP op zijn naam geschreven. De 22-jarige Sloveen was op het circuit van Pietramurata in beide manches de beste. De Italiaan Antonio Cairoli finishte in beide manches als tweede, de Fransman Gautier Paulin beide keren derde.