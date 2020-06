‘Beuker’ Serena Williams, of toch de touch van Steffi Graf?

Echte sport is er nauwelijks, discussiëren over sport kan gelukkig altijd. In de rubriek ‘De beste ooit’ dit keer de beste tennisster aller tijden. Fardau Wagenaar gaat voor Serena Williams en neemt het op tegen Rik Spekenbrink, die kiest voor Steffi Graf.

Fardau: ,,Ze waren er opeens: de twee zussen Williams, het donkere haar versierd met gekleurde kralen. Tegendraads en totaal anders in tennisland. Ze trokken mijn aandacht, alsof ik wakker werd uit een lange Steffi Graf versus Monica Seles-slaap. Even geen huilende Hingis meer. Mijn geld zette ik op Venus, de oudste en de rankste van de twee. Het werd Serena, de krachtpatser, doorzetter, met het rauwe randje. Wat mij betreft na al die jaren toch echt de beste aller tijden.”

Rik: ,,Voordat ik Steffi Graf ga verdedigen, zet ik eerst de aanval in. Serena Williams wekt altijd de nodige ergernis bij me op. Juist vanwege dat rauwe randje. Niks mis met een beetje temperament, maar bij haar is het verkeerd temperament. Denk alleen even aan die US Open-finale van 2018 tegen Naomi Osaka, waarin Williams zich verschrikkelijk liet kennen wat mij betreft. Ze kon niet op tegen de Japanse, maar trok toch alle aandacht naar zich toe en nam de glans weg van die eerste grand slam-titel van Osaka. Goed, een inzinking, kan een keer gebeuren. Maar Serena overkomt het veel vaker. Ze heeft het allemaal niet nodig, dat drama op de baan.”

Quote Bij ons op de tennisbaan noemen we elkaar nog steeds Steffi na een mooie bal. Maar het is een vervlogen tijd die ik bijna niet meer kan vergelij­ken met nu. Fardau Wagenaar

Fardau: ,,Klopt helemaal, ik ben ook weggezapt wegens plaatsvervangende schaamte tijdens die finale. Ik wilde roepen - en geloof ook dat ik het hardop heb gedaan: ‘Stop Serena, hou je mond! Shut up!’

,,Ik vind het zeker een smet. Net als ik haar maniertjes niet altijd kan waarderen. Dat te lieve stemmetje ook soms. Aan de andere kant heeft ze ook veel betekend en taboes doorbroken. En ja, heb je het over de beste aller tijden, in het moderne tennis, dan kun je niet om haar heen. Liefst 23 titels. Ik hoop, maar verwacht niet dat er snel iemand opstaat in het vrouwentennis die maar in de buurt komt. Maar vertel over Steffi, de heldin van mijn jeugd.”

Volledig scherm Serena Williams gaat los op de umpire, in de US Open-finale van 2018 tegen Naomi Osaka. © EPA

Quote Ik keek liever naar Steffi dan nu naar Williams. Die forehand, zo goddelijk. Haar spel was ook verfijnder dan het eendimensi­o­na­le gebeuk van Serena. Rik Spekenbrink Rik: ,,Graag! Maar toch nog een heel even. Ik vind juist dat Serena meer had kunnen betekenen voor haar gemeenschap, haar land, moeders en de sport. Natuurlijk laat ze aan kinderen uit de arme, zwarte Amerikaanse voorsteden zien dat alles mogelijk is. Dat is echt veel waard. Maar voor iemand met haar cv en statuur, had ze nog veel meer kunnen doen, in woord en daad. Kijk ook nu naar de coronacrisis. De grote drie bij de mannen doneren miljoenen, starten initiatieven voor de spelers uit lagere regionen en denken na over de inrichting van de sport. Vanuit Serena blijft het stil. Verder heb je natuurlijk gelijk: ze is de beste aller tijden. Tenniskampioenen meet je in eerste instantie af aan gewonnen grand slams. Graf heeft er eentje minder. Maar toch keek ik veel liever naar Steffi dan nu naar Williams. Die forehand, zo goddelijk. Haar spel was ook verfijnder dan het eendimensionale gebeuk van Serena. Logisch dat ze het doet, power is ook een kwaliteit en die heeft ze meer dan wie dan ook. Maar doe mij maar de touch van Steffi.”

Fardau: ,,Het gekke is: vraag je me dit bij de mannen, dan voel ik het fanatisme borrelen. Natuurlijk is Federer de grootste en beste aller tijden, geen discussie. Dat ervaar ik bij de vrouwen veel minder. Ik was vroeger fan van Lindsay Davenport, omdat ze de underdog was. Te zwaar, volgens criticasters. Zij zou nooit wat winnen, maar ze bewees het tegendeel. Wauw, gaaf.

,,Dat gebeuk en geschreeuw van Serena: ik ben er ook niet altijd kapot van en verlang soms terug naar de enkelhandige backhand van Justine Henin. Aan de andere kant kan ik genieten van die felle krachtige slagen. Van die rare outfits op de baan en van de ophef die ze dan weer veroorzaakt.

,,Steffi was mooi, goed, sterk en ze trouwde ook nog eens met Andre Agassi. Bij ons op de tennisbaan noemen we elkaar nog steeds Steffi na een mooie bal. Maar het is een vervlogen tijd die ik bijna niet meer kan vergelijken met nu. Ik eindig slap, Rik: Serena is de beste, alleen vanwege die ene, stomme grandslam meer.”

Rik: ,,En eerlijk is eerlijk: Serena had er nog wel één of twee meer kunnen winnen, als ze die magische ’24’ niet als zo’n enorme last had ervaren. Maar of het daar nog van gaat komen… Helaas is Williams nog maar weinig te bewonderen. Ze speelt buiten de grand slams amper toernooien. Dat is jammer voor de fans, maar het helpt haar volgens mij ook niet om er nog ergens één binnen te tikken. Graf won bijvoorbeeld 107 WTA-titels, 34 meer dan Williams. In 1999 speelden ze trouwens nog twee keer tegen elkaar. Tweemaal werd het 7-5 in de derde set, ieder won een keer. Hadden we maar wat meer van die clashes mogen zien…”