Beurse Kelderman staakt Ronde van Valencia na zware val

Zijn team laat weten dat Kelderman niet ernstig geblesseerd is. ,,Het gaat vooral om blauwe plekken en schaafwonden. We kiezen voor een snel herstel zodat hij zich kan richten op de volgende koersen’’, meldt Bora via Twitter.

Kelderman is een van de beoogde kopmannen voor de komende Ronde van Italië. De 30-jarige Nederlander eindigde al eens als derde in de Giro. Vorig jaar was hij de nummer 5 in het eindklassement van de Tour de France. Hij kwam vorig najaar nog hard ten val in de Benelux Tour en liep toen een bekkenbreuk en twee gebroken ribben op.