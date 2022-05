Bezorgt balverliefde ‘benjamin’ Benedict nestor Besselink zijn eerste prijs?

Dat Benedict in zijn debuutseizoen vanaf de eerste wedstrijd in de basis stond én zijn eerste van tot nu toe acht competitietreffers maakte, verbaasde Besselink niet. Uitgerekend in de openingswedstrijd bij DEO (0-3 winst, red.) was het direct raak. ,,Ik kijk mijn ogen soms uit op de training. Zo’n speler hadden we nog niet. Een snelle, grote en sterke spits die ook nog goed met de bal overweg kan. Vanaf de eerste oefenwedstrijd van het seizoen was het wel duidelijk dat de spitspositie bezet was.”