Bij -8 graden in jacuzzi naar voetbal kijken

Büchli ontgoocheld na vierde plek: Had mijn dag moeten worden

1 maart Matthijs Büchli had zich zo veel voorgesteld van de tweede dag van de WK baanwielrennen in Apeldoorn. Hij had al goud op zak, als lid van de teamsprint. Maar de 25-jarige baanrenner uit Santpoort had maar één doel: goud op keirin.