Bij PSV staat alles klaar, laat Romero maar komen

Hij is medisch gekeurd en informatie voor de eigen websites is al gereed om de PSV-fans blij te maken. De Eindhovense club is volledig rond met de Argentijnse aanvaller, maar de handtekening van zijn huidige club Vélez Sarsfield moet nog steeds worden gezet. Naar verwachting gebeurt dat deze week, als een delegatie van Vélez zoals beloofd naar Eindhoven reist om alles af te ronden. Nu er nog geen krabbel op de papieren staat, zou een deal in theorie nog steeds kunnen afketsen en na dagen van wachten op de nieuwe spits blijft er dus een onzekerheidsmarge.