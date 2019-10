‘Bij Red Bull zijn ze al bezig met volgend jaar’

Door Arjan Schouten

De Formule 1 gaat nog vier races door, maar jouw seizoen zit er al op. Hoe zien jouw komende maanden er nu uit?

Richard Verschoor: ,,Ik kom net uit de sportschool. Ben druk bezig met de voorbereidingen voor aankomend seizoen. Eigenlijk is het nog een beetje de vraag hoe dat er dan precies uit gaat zien. We focussen eerst nog maar op de Formule 3. Formule 2 is uiteindelijk het volgende doel, maar je budget moet daar superhoog (naar verluidt circa 1,5 miljoen euro, red.) zijn om mee te rijden en dat gaat me gewoon niet lukken. Zeker niet omdat ik geen superjaar heb gedraaid.’’

Volg je de Formule 1 nu meer op de voet, nu je zelf niet wekelijks hoeft te racen?

,,Tijdens de raceweekenden zeker, ja. Het is wel wat makkelijker te volgen, nu ik alles goed bij kan houden. Heb ik zelf een raceweekend dan lukt me dat vaak niet eens, zelfs niet als we op hetzelfde circuit racen. Als ze dan beginnen met de grand prix, zit ik vaak alweer in een busje naar het vliegveld.’’

Formule 1 is jouw uiteindelijke doel als racer, maar ben je ook altijd een Formule 1-fan geweest?

,,Absoluut. Ik ben begonnen met Formule 1 kijken toen ik een jaar of negen was, in 2009, 2010 ergens. Samen met mijn vader keek ik toen alles. Eerst was ik een groot fan van Sebastian Vettel, maar later wisselde mijn voorkeur naar Lewis Hamilton. Hij werd mijn grote idee. Waarom? Omdat ik meer en meer doorkreeg hoe hij aan de top gekomen is en dat paste meer in mijn straatje. Geen budget, nergens voor. En dan opgepikt door mensen die in hem geloofden. Met mij is het ook zo gegaan. Zonder mensen die in mij geloven was ik niet geweest waar ik nu ben.’’

Eerst een Vettel-fan dus. Toen Hamilton. Maar toen kwam Max Verstappen?

,,Ja, dat zagen wij in het wereldje natuurlijk al wel aankomen. Je zag hoe hij overal won, dus was het logisch dat hij die stap naar de Formule 1 snel ging zetten. Maar dat het zo rap ging als met Max, was dan toch een verrassing. Hij koos een heel andere weg dan de gebruikelijke. Meteen van Formule 3 naar Formule 1. Daar kan ik alleen maar superveel respect voor hebben. Nu kan dat niet meer, is die tussenstap noodzakelijk als je naar de Formule 1 wil. Alleen jammer dat het zoveel geld kost..’’

Is de aanwezigheid van Verstappen aan de top van de autosport een voordeel voor jou, als Nederlands racetalent? Wordt er meer op je gelet, nu?

,,Ik denk het wel. Sowieso is de beleving van autosport flink gegroeid in ons land. Iedereen beschouwt het nu als een sport en dat is ook wel anders geweest. Qua sponsoring valt het me overigens nog wel mee. Maar vooral in de media merk je dat de sport in zijn geheel enorm gegroeid is.’’

Leg eens uit waarom Formule 3 leuker is dan Formule 1.

,,Omdat daar echt geracet wordt, met meer auto’s. Hier rijdt de nieuwe generatie. Vijf, zes van de namen van nu, die zie je over een paar jaar in de Formule 1 terug. Nu draait het daar nog om Vettel en Hamilton, maar straks zijn het hele andere namen. En die kun je nu al bij ons in actie zien.’’

Nog even over de Formule 1. Hamilton wordt wel kampioen. Maar wat verwacht je van Max nog in de laatste vier races?

,,Mwah, hij maakt in Mexico in de race op zich nog wel een redelijke kans. Maar ze lopen ver achter, hoor. Mercedes lag al goed op koers, Ferrari heeft een superstap gemaakt. En Red Bull, tja, die zijn eigenlijk al bezig met 2020, wat ook best wel logisch is. Hij kan nu geen kampioen meer worden, dus moet je alles op alles zetten voor 2020. Al vind ik het moeilijk hoeveel kans hij dan heeft, hoor. Want gaat Red Bull nog echt heel veel investeren in dat ene jaar, als een jaar later heel veel veranderd qua reglementen? Het is een beetje dubbel, want willen ze Max binnen houden, dan moéten ze wel.’’