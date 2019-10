Bij Roy van den Berg moet alles wijken voor die medaille in Tokio

Apeldoorn, Omnisport. Het is de thuisbaan van de Oranje baanwielrenners. Waar hard wordt getraind, gelachen wanneer het kan en waar warme herinneringen worden gekoesterd aan anderhalf jaar geleden toen in Apeldoorn het WK werd verreden. Met een grote Nederlandse ploeg, waar veel medailles werden gehaald. Onder meer met de teamsprint. Al was dat zonder Roy van den Berg. De in Kampen geboren krachtpatser zag toenmalige bondscoach Bill Huck kiezen voor de trein Hoogland, Lavreysen en Van ’t Hoenderdal. Van den Berg was de enige van de grote Nederlandse selectie die niet in actie kwam in Apeldoorn. En dat steekt.