Bij WK baan in Apeldoorn gewond geraakte baancommissaris uit VS nog niet volledig hersteld

De wedstrijd was echter nog niet stilgelegd en het ervaren jurylid zag een aanstormende baanwielrenster uit Hong Kong over het hoofd. Die kwam hard met de baancommissaris in botsing. De renster liep botbreuken en kneuzingen op, de baancommissaris raakte zwaargewond aan zijn hoofd. Na lang in Nederland in het ziekenhuis te hebben gelegen mocht de Amerikaan eind maart naar zijn thuisland reizen. Daar is hij verder behandeld in een revalidatiecentrum dat hij pas onlangs mocht verlaten. De UCI laat weten dat haar werknemer 'nog steeds problemen met zijn zicht en evenwicht heeft en daarom voorlopig niet aan het werk kan voor de wereldwielerbond voordat hij volledig is hersteld. Hij blijft thuis onder behandeling.'