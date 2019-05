Bijen verstoren honkbalwedstrijd in Major League

De bijen legden het duel zo'n twintig minuten stil door de nodige ererondjes door het Great American Ball Park in Cincinnati te maken. Fans en spelers zochten snel dekking in de catacomben.



Na de onderbreking walsten de Reds over de Giants heen: 12-4. Rookie Nick Senzel liet twee homeruns noteren.



Het was niet voor het eerst dat bijen uitweken naar het onderkomen van de Reds. In 1976 en 1987 zorgden de insecten ook al voor oponthoud bij een Major League-wedstrijd in Cincinnati.