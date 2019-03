Bijna alle Champions League-records zijn voor veelvraat Cristiano Ronaldo

Het lijstje records dat Cristiano Ronaldo op zijn naam heeft staan is indrukwekkend. Hij is de man met de meeste goals (124) en assists (44), maar als je dieper in zijn cijfers duikt blijkt dat de 34-jarige Portugees in bijna alle lijstjes als beste naar voren komt.

De records van Cristiano Ronaldo in de Champions League:

Meeste goals

Meeste uitgoals

Meeste goals in groepfase

Meeste goals in knock-outfase

Meeste goals in de finales

Meeste rake penalty's

Meeste rake vrije trapen

Meeste kopgoals

Meeste ‘braces’ (twee goals in wedstrijd)

Meeste ‘hattricks’ (drie goals in wedstrijd)

Meeste assists