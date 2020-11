Bíjna had Maradona in Nederland gevoetbald, zo liepen ‘we’ hem mis

De Rotterdammer Meijer Stad was een joodse verzetsman die kort voor het einde van de oorlog in het concentratiekamp Buchenwald zou worden gefusilleerd. Hij overleefde het. Met tien kogels in zijn lichaam kwam hij bij in de ziekenboeg van het kamp. De verplegers die de lijken moesten verbranden hadden hem stiekem voor een dode geruild. ,,Met totaal niets’’, keerde Stad later terug naar Nederland. Hij vertelde me in 2000, vijf jaar voor zijn dood: ,,Als jood en oud-verzetsstrijder kreeg je geen enkele kans om ergens aan de slag te gaan. Ik was te brutaal geweest, ik had te veel aan de weg getimmerd in de oorlog.’’ Hij bouwde een reclameadviesbureau op, betrok een groot huis in Wassenaar, en midden jaren 70 kreeg hij de kans om de gewillige tiener Diego Maradona naar een Nederlandse club te brengen. De poging mislukte echter. Het ging zo.