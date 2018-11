Bijna winter, maar Horner deelt nog even wat sneren uit

Gezien, de beelden van de persconferentie met de teambazen, eerder vandaag in Abu Dhabi? Er zat er duidelijk eentje op de plaagstoel. Christian Horner, teambaas van Max Verstappen bij Red Bull Racing, deelde hier en daar wat plaagstootjes uit. Als een vervelende oom die elke familieverjaardag steevast aangrijpt om eens lekker te jennen, kwam Horner met de ene na de andere sneer aan het adres van de anderen. Om er zelf ook nog eens hartelijk om te lachen. Smullen natuurlijk voor de aanwezige media, zo komen de kranten zelfs bij een laatste GP waarbij in feite nauwelijks meer iets op het spel staat toch weer vol.

Het gesprek ging richting Brexit en de gevolgen voor de Formule 1 toen Horner het niet kon laten om toch even zijn gal te spuwen over de manier waarop Liberty Media het Formule 1-circus runt. ,,Weet je, Theresa May (Britse premier, red.) probeert het zo goed mogelijk te doen, terwijl ze niet met heel goede kaarten speelt. Eigenlijk een beetje hetzelfde als wat Chase Carey (topman Liberty media, red.) nu doet…‘’

Lollig, zeker voor de mensen die naast de actie ook geïnteresseerd zijn in het politieke spel van de Formule 1. Net als die sneer aan het adres van Renault-baas Cyril Abiteboul, die volgens Horner alleen nog maar ‘de thee in mocht schenken’, toen Red Bull voor het seizoen van 2007 voor het eerst een deal maakte met de Franse motorenleverancier.

Maar de beste sneer ging naar Esteban Ocon, de Fransman die leider Max Verstappen onlangs nog van de zege beroofde in Brazilië, terwijl hij als achterblijver al een blauwe vlag had gezien. Juist toen Mercedes-baas Toto Wolff aan het vertellen was dat Ocon volgend jaar een reserverol bij Mercedes gaat vervullen en wat de plannen met hem zijn in 2020, onderbrak Horner het verhaal van Wolff. ,,Misschien zou het ook helpen als jullie hem (Ocon, red.) nog eens uitleggen wat de vlaggen betekenen…‘’ zo adviseerde Horner zijn collega.