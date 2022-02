Bijzondere beelden van herstel Egan Bernal na zware crash: ‘Verrassing, mijn eerste stapjes’

Reactie Brou­wers roemt doelman Noppert en hoopt op PSV in halve finale: ‘Wordt geweldige wedstrijd‘

De bekerdroom van Go Ahead Eagles is nog in leven. De Deventer ploeg won op een heerlijke bekeravond met 0-2 van NEC in De Goffert. Luuk Brouwers was wederom een van de aanjagers van de Deventer ploeg.

10 februari