Bijzondere herdenking Senna bij komende GP van Brazilië

Voor Formule 1-sponsor Heineken aanleiding om hulde te brengen aan Senna, als opwarmer ook voor de Grote Prijs van Brazilië op circuit Interlagos op 17 november. De Mexicaanse coureur Esteban Gutiérrez geeft een demonstratie in een moderne bolide van Mercedes, het pas 17-jarige Braziliaanse racetalent Caio Collet stapt in een Formule-1 wagen van Renault.

De Braziliaanse oud-Formule 1-coureurs Emerson Fittipaldi en Felipe Massa zijn ook aanwezig en zijn zullen rondjes rijden in bolides waarin Senna destijds zijn successen boekte, zoals de Toleman TG184, waarmee Senna in 1984 zijn debuut maakte in de koningsklasse. Ook de Lotus 97T waarin Senna zijn eerste grote prijs won in 1985, is te bewonderen.