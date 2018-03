Bild: Borussia Dortmund aast op Hans Hateboer

Hateboer, die onlangs met zijn club Atalanta Bergamo in de Europa League tegen Dortmund speelde, heeft in Italië nog een contract tot 2020, maar zou voor een gelimiteerde transfersom van 12 miljoen euro mogen vertrekken.



Hateboer kwam in de eredivisie vier seizoenen uit voor FC Groningen, waar hij ook in de jeugd speelde. Hij debuteerde een week geleden tegen Engeland in het Nederlands elftal van bondscoach Ronald Koeman.