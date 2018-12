BinckBank Tour blijft bestaan

Ploeglei­der Verhoeven: Hebben nu een ploeg om te winnen

17:22 Met Primoz Roglic mikt Jumbo-Visma op een topnotering in de Giro d'Italia. Met Steven Kruijswijk wordt in de Tour het podium gezocht, al wil de Brabander zich liever met spectaculair aanvallen laten zien dan met meesluipen. Het waren mooie bespiegelingen bij de teampresentatie in Veghel. Ploegleider Nico Verhoeven, officieel race-director, keek tevreden toe. Hij kent ook andere tijden.