BinckBank Tour heeft nieuwe startplaats voor derde etappe

De organisatie van de BinckBank Tour heeft een alternatief gevonden voor de derde etappe, die eigenlijk in Nederland zou beginnen. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen bleek dinsdagavond dat koersen in Nederland niet mogelijk was. Daardoor werd de individuele tijdrit in Vlissingen van woensdag geschrapt.

Voor de rit van donderdag is het parcours aangepast. De start zou zijn geweest in Philippine in Zeeuws-Vlaanderen. Nu wordt gestart in het Belgische Aalter waar ook - zoals eerder al gepland - de finish ligt. Voor de vierde etappe, die in Sittard-Geleen zou finishen, wordt nog gezocht naar een alternatief. De vijfde en laatste etappe is zaterdag geheel op Belgisch grondgebied.

Dinsdagavond beslisten de Nederlandse burgemeesters van de betrokken start- en aankomstplaatsen de BinckBank Tour niet meer toe te laten. De organisatie ging meteen op zoek naar een alternatief en vond dat bij de geplande aankomstplaats, Aalter. ,,Het bestuur van Aalter ging graag in op het voorstel om de reeds geplande lokale ronde zeven keer, in plaats van drie keer, te rijden en dus ook te starten in de gemeente. We krijgen zo een rit van 145 km, volledig op grondgebied Aalter”, meldde de organisatie woensdag.

,,Ondertussen werken we ook voor vrijdag aan een mooi alternatief voor de rit die normaal in Nederlands Limburg zou eindigen. Daarover wordt in de loop van de namiddag definitief uitsluitsel verwacht”, aldus BinckBank Tour-woordvoerder Gert Van Goolen. ,,De slotrit zaterdag van Ottignies-Louvain-la-Neuve naar Geraardsbergen blijft helemaal zoals gepland.”

De leiding in de BinckBank Tour is in handen van de Belg Jasper Philipsen.