Biniam Girmay verrast favorieten in Gent-Wevelgem: eerste Afrikaanse winnaar klassieker

VideoBiniam Girmay heeft in Gent-Wevelgem wielergeschiedenis geschreven. De 21-jarige renner uit Eritrea van Intermarché-Wanty-Gobert versloeg Christophe Laporte (Jumbo-Visma) na een sprint van vier renners en werd zo de eerste Afrikaan ooit die een klassieker wint. ,,Ik ga nu terug naar Eritrea, want ik mis mijn vrouw en dochter.”

De Belg Dries Van Gestel (TotalEnergies) mocht als derde mee het podium op. Zijn landgenoot Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) kwam na bijna 250 kilometer als vierde over de finish.



Het viertal dat sprintte om de zege was op 25 kilometer van het einde weggereden uit een sterk uitgedund peloton. In de heuvelzone, met onder andere drie keer de beklimming van de Kemmelberg, kregen onder andere topfavoriet Wout van Aert (Jumbo-Visma) en de Deen Kasper Asgreen (Quick Step-Alpha Vinyl) weinig tot geen ruimte.

Volledig scherm Christophe Laporte namens Jumbo-Visma achter ploeggenoot Wout van Aert. © BELGA

Laporte, ploeggenoot van Van Aert profiteerde van een rustig moment. De Fransman kreeg drie renners met zich mee. Ze werkten goed samen, maar de voorsprong werd nooit groter dan veertig seconden. Toch hielden de koplopers stand. In de sprint was Girmay de snelste, net voor Laporte. Marijn van den Berg (EF Education-Easy Post) was op de 23ste plaats de beste Nederlander.

Girmay werd vooraf zeker niet als grote kanshebber gezien in Gent-Wevelgem, maar de Eritreër toonde de laatste weken al vorm met de twaalfde plaats in Milaan-Sanremo en vrijdag nog de vijfde plaats in de E3 Classic.

Girmay kreeg vrijdagavond pas te horen dat hij in Gent-Wevelgem zou gaan rijden, vertelde hij na afloop bij Sporza: ,,Vrijdag kreeg ik een telefoontje of ik deze koers ook nog wilde rijden. ‘Dat zou goed voor je kunnen zijn, om ervaring op te doen’ zei de ploegleiding toen. Ik wijzig mijn plannen niet na dit onverwachte succes. Ik ga terug naar Eritrea, want ik mis mijn vrouw en dochtertje”, aldus de 21-jarige Eritreeër, die volgende week dus niet te zien is in de Ronde van Vlaanderen. Hij gaat wel de Giro ‘d Italia rijden, die op vrijdag 6 mei van start gaat in Hongarije.

Volledig scherm Winnaar Binian Girmay (m), runner-up Christophe Laporte (l) en nummer drie Dries Van Gestel. © BELGA

