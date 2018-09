Biografie Ireen Wüst komt er niet: 'Passages kwamen te hard aan bij familie'

Hij was geautoriseerd, een paar duizend eerste exemplaren waren al gedrukt, maar de autobiografie van schaatsster Ireen Wüst komt definitief niet in de winkel te liggen. ,,Ze is naïef geweest.”

Door Rik Spekenbrink



Vier jaar lang werkte Wüst met auteur Nando Boers aan haar autobiografie. Die zou aanvankelijk eind vorig jaar uitkomen, in aanloop naar de Olympische Spelen van Pyeongchang. In november werd bekend dat de schaatsster de publicatie wilde uitstellen, ondanks het feit dat het manuscript al door haar was goedgekeurd en er al zo’n 7000 stuks van de drukpers rolden. Het project zou te veel afleiden van haar voorbereidingen op de Spelen, waar ze historie wilde schrijven door voor de vierde opeenvolgende keer goud te winnen. Het boek zou daarna verschijnen, zei Wüst, met hopelijk nog een mooi laatste hoofdstuk.

Maar de biografie gaat er niet komen. De reden: een aantal passages kwam te hard aan bij haar naaste familie. ,,Haar familie schrok van Ireens openheid, zo bleek bij één van de laatste keren nalezen”, zegt Wüsts manager Ralph van Baasbank van House of Sports. ,,Het is het haar niet waard om mensen die dicht bij haar staan pijn te doen.”

Na Pyeongchang, waar Wüst inderdaad haar kwartet gouden OIympische Spelen voltooide door de 1500 meter te winnen, werd nog geprobeerd het boek aan te passen. Maar schrijver en hoofdpersoon kwamen er niet uit, waarop uiteindelijk werd besloten een streep te zetten door het project. Van Baasbank: ,,Ireen wilde een paar aanpassingen doen, maar Nando Boers vond dat daarmee de ziel van het boek werd aangetast, dat er te veel uit zou moeten. En eigenlijk is dat ook niet wat Ireen wilde. Van slappe biografieën die alleen verhalen over het succes van een atleet zijn er al genoeg. Ireen sprak ook over hoe haar succes tot stand is gekomen, wat ze allemaal heeft moeten laten, over haar puberteit, overtraindheid en wat ze als jonge topsporter allemaal heeft ervaren. Ze zegt nu zelf dat ze dom en naïef is geweest, door de impact van het boek op mensen uit haar nabije omgeving te onderschatten.” Schrijver Boers en de uitgeverij, Overamstel, worden door Wüst financieel gecompenseerd. Van Baasbank: ,,We benadrukken dat de schrijver een goede job heeft gedaan en niets te verwijten valt.”

Boers is ‘ongelooflijk teleurgesteld’. ,,Na de Spelen van Sotsji, in 2014, ben ik door Ireen benaderd om haar biografie te schrijven. Dat wilde ik graag doen, op voorwaarde dat we het complete verhaal zouden vertellen, alles of niets. Ik heb er vier jaar lang met hart en ziel aan gewerkt, maar er is nu niets tastbaars van overgebleven. Dat is buitengewoon zuur. Het manuscript was al goedgekeurd, Ireen kwam hier op het allerlaatste moment mee. Uiteindelijk kon ze het niet waarmaken. We wilden de best mogelijke autobiografie maken. Maar het is het boek geworden dat niemand ooit zal lezen.”