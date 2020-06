Bizar: geen publiek, toch fan op veld bij Mallorca-Barça

Kees van Wonderen stapt binnen bij GA Eagles: ‘Ik ben geen tovenaar, maar wel ambitieus’

13 juni Kees van Wonderen wil als trainer van Go Ahead Eagles de Argentijnse passie van Diego Simeone overbrengen naar de Adelaarshorst. ,,Het voetballandschap verandert, maar talent komt in Nederland altijd weer bovendrijven.’’ De nieuwe hoofdcoach in Deventer geeft een eerste slinger aan het seizoen wat komende week officieel van start gaat.