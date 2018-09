Bizar: motorcoureur Fenati duwt op hoge snelheid remhendel rivaal in

Fenati kwam tijdens de race op het circuit van Misano op een recht stuk naast zijn landgenoot Stefano Manzi rijden en duwde de remhendel in van de motor van Manzi, die daardoor heel even uit balans raakte, maar wel overeind bleef.

De actie leverde Fenati de zwarte vlag op, ten teken dat hij de strijd voor straf moest staken. Manzi kwam later in de race zonder inmenging van Fenati ten val en viel uit. De FIM kwam na de race met de schorsing. De bond verweet de Italiaan onverantwoord rijgedrag, waarbij hij mederijders in gevaar bracht.

Fenati eindigde vorig jaar als tweede in het kampioenschap van de Moto3 en verdiende promotie naar de Moto2. Hij won tien GP's in de lichte klasse. In de zwaardere klasse Moto2 heeft de Italiaan, die al vaker van roekeloos gedrag is beticht, dit jaar nog weinig laten zien. Hij staat negentiende in de tussenstand.