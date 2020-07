Bizar: Verstappen crasht in Hongarije al tijdens testronde

Van Aanholt wacht operatie aan gekwetste schouder

14:46 Patrick van Aanholt moet zich aan zijn gekwetste schouder laten opereren. ,,Hij is naar de dokter geweest”, vertelde zijn manager Roy Hodgson in de aanloop van het duel van Crystal Palace maandag met Wolverhampton Wanderers. ,,Hij heeft een operatie nodig. Het is nog niet bekend wanneer hij volgend seizoen weer beschikbaar is.”