Bizarre megablunder VS-doelman Horvath tegen Portugal

Ethan Horvath kwam gisteravond nadrukkelijk in de spotlights te staan tijdens de vriendschappelijke interland tussen de Verenigde Staten en Portugal. De keeper van Club Brugge ging gigantisch de mist in, waardoor de gelijkmaker op het scorebord kwam te staan. Zo zie je ze zelden in het profvoetbal!