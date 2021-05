Bizarre ontknoping in apocalyptische Koninginnenrit: Thomas valt in slotmeters, dubbelslag Woods

Ronde van RomandiëGeraint Thomas heeft in apocalyptische weersomstandigheden op pijnlijke wijze net naast de macht gegrepen in de Ronde van Romandië. De Brit van INEOS Grenadiers reed Marc Soler (Movistar) op de slotklim van de Koninginnenrit naar Thyon 2000 uit de gele leiderstrui, maar de Tourwinnaar van 2017 kwam in de slotmeters ten val door het natte wegdek en moest de dagzege én de leiding in het klassement aan Michael Woods laten.

Woods was op de 21 kilometer lange slotklim op en over de laatst overgebleven vroege vluchter Magnus Cort (EF Education-Nippo) gegaan. De Canadees kreeg in de slotkilometers gezelschap van Thomas. De één (Woods) de dagzege, de ander (Thomas) het klassement, leek het idee.

Tot Thomas met nog 50 meter te gaan tegen het asfalt smakte in de sprint. Zo pakte Woods, zondag nog vijfde in Luik-Bastenaken-Luik, een dubbelslag in de Zwitserse WorldTour-wedstrijd: ritwinst en de leiding in het klassement. Ben O’Connor (AG2R La Mondiale) eindigde vlak voor Thomas nog als tweede in de etappe. Thymen Arensman (Team DSM) werd tiende, in dezelfde tijd als en één plek voor Wilco Kelderman (Bora-hansgrohe).



De eerste drie kilometer van de afdaling van de Suen-beklimming werd door de organisatie geneutraliseerd vanwege het extreem slechte weer in de regio.

Morgen is de laatste etappe van de zesdaagse rittenkoers: een tijdrit van ruim 16 kilometer in en rond Fribourg. Woods verdedigt dan een voorsprong van elf seconden op Thomas en 21 tellen op Ben O’Connor. Soler zakte naar plek 4 in het algemeen klassement. Wilco Kelderman is op plek tien (op 1'58 van Woods) de best geplaatste Nederlander in het klassement. Thymen Arensman (Team DSM) staat elfde, vijf tellen achter Kelderman.

Klassementen

Etappeoverzicht

