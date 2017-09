Blaak: dacht dat het voorbij was

,,Ik had erg veel pijn'', zei ze over haar val in de afdaling van Salmon Hill. ,,Hoe het precies gebeurde, weet ik niet. Volgens mij keek er iemand achterom, raakte die een achterwiel en ging onderuit. Ik had geen kans meer en vloog ook onderuit. Vervolgens probeerde ik zelf mijn fiets te repareren, maar dat ging niet en het duurde nogal voordat ik werd geholpen. Nu is mijn wedstrijd wel over, dacht ik.''

,,Kom op Chantal, je hebt hier zo hard voor getraind. Dit is de laatste race van het seizoen en het team heeft je nodig'', sprak Blaak zichzelf moed in. ,,Maar ik verwachtte geen moment dat ik als eerste de streep zou passeren.''