Blaak sprint naar zege in vierde etappe Healthy Ageing Tour

De 28-jarige wielrenster bezorgde Boels-Dolmans zo weer succes in de Groningse etappekoers. Anna van der Breggen had al de openingstijdrit gewonnen en Amy Pieters de tweede etappe. Na een sprintzege van Wild in Winschoten was Boels-Dolmans oppermachtig in de ploegentijdrit in en rond Stadskanaal.